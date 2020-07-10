Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии COVID-19

По мнению Энтони Фаучи, мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше, если страны не примут сдерживающие меры, считает главный инфекционист США

Энтони Фаучи (Фото: Al Drago / Pool via AP)

Мир может столкнуться с более серьезным распространением пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

«Если все страны не примут сдерживающие меры, то мы столкнемся с еще более широким распространением инфекции», — сообщил Фаучи.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля, крупные вспышки COVID-19 также наблюдаются по всему миру: в Бразилии, Южной Африке, Азии.

«Если коротко, мы находимся только в начале глобальной пандемии, которая, скорее всего, еще будет ухудшаться», — сказал инфекционист. Он добавил, что пока нет никаких доказательств, что сам вирус ослабевает.

«Коронавирус останется с нами на протяжении долгого времени, пока мы не будем принимать эффективные меры сдерживания и не разработаем вакцину», — отметил Фаучи. Он допустил, что препарат против заболевания может появиться в конце 2020 — начале 2021 годов.

Новые вспышки COVID-19 в США и других странах медик связал со слишком резким ослаблением ограничений, легкомысленным отношением граждан к болезни.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Ранее в июле Фаучи сообщил, что коронавирус SARS-Cov-2 может мутировать и становиться более заразным. Он отметил, что ученые сейчас ведут дискуссии по этому поводу, но имеющиеся данные позволяют судить о мутациях, потенциально усиливающих репликацию вируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявлял, что мир пока не достиг пика пандемии. По его словам, новые вспышки заболевания говорят о том, что его распространение ускоряется.

8 июля США преодолели отметку в 3 млн зараженных. По актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается 3,105 млн людей с диагнозом COVID-19. Всего в мире коронавирусную инфекцию выявили у 12,1 млн человек, 552 тыс. умерли, почти 6,7 млн выздоровели.