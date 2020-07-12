Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий во время пандемии
Самая безопасная страна для путешествия сейчас — это Китай. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает Ura.ru.
«В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1 тыс. населения», — пояснил Онищенко.
Низкая заболеваемость, по его словам, также наблюдается в Индии. Но лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае, отметил Онищенко. Самая плохая ситуация с коронавирусом сейчас в Чили, добавил он.
России же необходимо возобновить авиасообщение, поскольку это поможет развивать экономику, в то время как держать границы закрытыми бессмысленно, заявил Онищенко. В частности, можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, но статистику по заболеваемости стоит учитывать в каждой из них по отдельности, отметил он.