Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий во время пандемии

Безопаснее всего сейчас путешествовать в Китай, сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, в КНР наблюдается самая низкая заболеваемость в пересчете на тысячу жителей — 5,8 случая заражения

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Самая безопасная страна для путешествия сейчас — это Китай. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает Ura.ru.

«В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1 тыс. населения», — пояснил Онищенко.

Низкая заболеваемость, по его словам, также наблюдается в Индии. Но лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае, отметил Онищенко. Самая плохая ситуация с коронавирусом сейчас в Чили, добавил он.

России же необходимо возобновить авиасообщение, поскольку это поможет развивать экономику, в то время как держать границы закрытыми бессмысленно, заявил Онищенко. В частности, можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, но статистику по заболеваемости стоит учитывать в каждой из них по отдельности, отметил он.