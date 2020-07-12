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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий во время пандемии

Безопаснее всего сейчас путешествовать в Китай, сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, в КНР наблюдается самая низкая заболеваемость в пересчете на тысячу жителей — 5,8 случая заражения
Фото: Анна Исакова / ТАСС
Фото: Анна Исакова / ТАСС

Самая безопасная страна для путешествия сейчас — это Китай. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает Ura.ru.

«В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1 тыс. населения», — пояснил Онищенко.

Низкая заболеваемость, по его словам, также наблюдается в Индии. Но лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае, отметил Онищенко. Самая плохая ситуация с коронавирусом сейчас в Чили, добавил он.

России же необходимо возобновить авиасообщение, поскольку это поможет развивать экономику, в то время как держать границы закрытыми бессмысленно, заявил Онищенко. В частности, можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, но статистику по заболеваемости стоит учитывать в каждой из них по отдельности, отметил он.

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Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов: заболеваемость там ниже, чем в России», — указал Онищенко.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение коснулось только вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы или иностранцев на родину. 2 июля Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, переговоры по возобновлению авиасообщения власти начнут с 15 июля. Разрешение на перелеты с конкретной страной будет выдаваться на основе того, какая в ней ситуация с коронавирусом, сообщила она.

Для этого власти сформировали три критерия. Для возобновления перелетов показатель заболеваемости коронавирусом в стране, рассчитанный за две недели, не должен быть более 40 человек на 100 тыс. жителей. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за то же время — не должен превышать 1%. Третий — показатель распространения вируса — также не должен быть больше единицы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Геннадий Онищенко, коронавирус, Китай
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