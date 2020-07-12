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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп впервые за пандемию надел маску на публике

Трамп надел защитную маску во время посещения госпиталя, в котором лечатся раненые военные. «Я никогда не был против масок, но для них есть свое время и место», — заявил он
Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press
Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске, сообщил телеканал CNN.

Трамп надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий. В левой нижней части темно-синей маски стояла золотая президентская печать.

«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место», — сказал Трамп.

Он также пояснил, почему решил надеть маску при посещении госпиталя. «Я думаю, [уместно надевать маску], когда вы находитесь в госпитале, особенно в этой конкретной ситуации, когда вы разговариваете с множеством солдат, людьми, некоторые из которых только что с операционного стола», — отметил он.

Трамп сравнил себя в медицинской маске с персонажем вестерна
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Дональд Трамп

До этого Трамп неоднократно говорил, что не видит для себя необходимости носить защитную маску. В начале апреля он объяснял отказ от нее тем, что ношение маски не соответствует его статусу президента США. «Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента. — РБК) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня», — заявил тогда Трамп.

В мае он объяснил отказ от ношения маски тем, что не подходит ни к кому на близкое расстояние. Однако Трамп добавлял, что кроме него все в Белом доме носят средства защиты и соблюдают социальную дистанцию.

В то же время США по-прежнему лидируют в мире как по числу заразившихся коронавирусом, так и по числу смертей от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 3,24 млн случаев заболевания, жертвами коронавируса стали 134,7 тыс. человек.

Накануне, 11 июля, в США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19 — за сутки в стране выявили более 67,1 тыс. инфицированных. Это уже седьмой рекорд в США за последние 11 дней.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, медицинские маски, коронавирус
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