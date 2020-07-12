Трамп впервые за пандемию надел маску на публике

Трамп надел защитную маску во время посещения госпиталя, в котором лечатся раненые военные. «Я никогда не был против масок, но для них есть свое время и место», — заявил он

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске, сообщил телеканал CNN.

Трамп надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий. В левой нижней части темно-синей маски стояла золотая президентская печать.

«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место», — сказал Трамп.

Он также пояснил, почему решил надеть маску при посещении госпиталя. «Я думаю, [уместно надевать маску], когда вы находитесь в госпитале, особенно в этой конкретной ситуации, когда вы разговариваете с множеством солдат, людьми, некоторые из которых только что с операционного стола», — отметил он.