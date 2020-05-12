Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски из-за коронавируса

Президент США Дональд Трам объяснил, что не носит маску в период пандемии коронавируса из-за того, что не подходит ни к кому на близкое расстояние. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

По его словам, сотрудники Белого дома поддерживают дистанцию от него. «Я не нахожусь близко к кому-либо», — отметил Трамп.

Президент отметил, что все в Белом доме носят маски. «Каждый, кого я встретил сегодня, был в маске», — заявил он.

Сотрудников Белого дома обязали носить медицинские маски внутри здания, писала газета The Wall Street Journal. Исключение сделали для тех случаев, когда они сидят за своими столами.