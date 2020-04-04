Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента — ред.) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня», — сказал американский лидер.

Трамп допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

По словам американского президента, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить для защиты от коронавируса тканевые немедицинские маски. Как отметил Трамп, эта рекомендация носит добровольный характер. Американский президент уточнил, что медицинские маски должны использоваться медиками, которые усердно работают с инфицированными пациентами.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число жертв от коронавируса превысило 7 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 273 тыс. случаев заражения COVID-19.