Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Китае за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека Общество, 04:24 Посольство России поселит в отеле россиян после отмены рейса из Нью-Йорка Общество, 04:01 Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Общество, 03:34 Трамп допустил ввод пошлин против России и Саудовской Аравии из-за нефти Общество, 03:29 Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса Политика, 03:01 В США от коронавируса умерли более 7 тыс. человек Общество, 02:52 Машина полиции столкнулась с такси на Варшавском шоссе в Москве Общество, 02:15 В Мадриде вооруженный двумя мечами мужчина напал на полицию Общество, 02:07 Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти Экономика, 02:07 Жизнь в самоизоляции после введения штрафов в Москве. Инструкция Общество, 01:45 Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии из-за пандемии Бизнес, 01:36 Шестой самолет с помощью России в борьбе с коронавирусом прибыл в Сербию Общество, 01:06 Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков на фоне коронавируса Общество, 00:49 РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус Общество, 00:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента — ред.) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня», — сказал американский лидер.

Трамп допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

Как главы государств защищаются от коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам американского президента, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить для защиты от коронавируса тканевые немедицинские маски. Как отметил Трамп, эта рекомендация носит добровольный характер. Американский президент уточнил, что медицинские маски должны использоваться медиками, которые усердно работают с инфицированными пациентами.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число жертв от коронавируса превысило 7 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 273 тыс. случаев заражения COVID-19.

Теги: сша, коронавирус, Дональд Трамп, медицинские маски
Материалы по теме
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
Общество
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter