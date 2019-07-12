Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках

До сих пор получать лицензию на содержание животных в зоопарках, дельфинариях и цирках было не нужно, пояснили РБК в Россельхознадзоре. Контролировать использование животных не в развлекательных целях будет Росприроднадзор

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С 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других похожих заведениях, а также следить за содержанием животных и их использованием в «культурно-зрелищных целях».

Постановление, наделяющее ведомство этими полномочиями, подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.

Если животные содержатся для других целей, контроль будет осуществлять Росприроднадзор.

В пресс-службе Россельхознадзора в ответ на запрос РБК сообщили, что до этого лицензии на подобную деятельность не выдавались, а требование ввести лицензирование содержится в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», вступившем в силу в конце декабря 2018 года. Чтобы получить лицензию, надо будет оплатить пошлину (ее размер в Россельхознадзоре не назвали).