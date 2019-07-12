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Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках
До сих пор получать лицензию на содержание животных в зоопарках, дельфинариях и цирках было не нужно, пояснили РБК в Россельхознадзоре. Контролировать использование животных не в развлекательных целях будет Росприроднадзор
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других похожих заведениях, а также следить за содержанием животных и их использованием в «культурно-зрелищных целях».

Постановление, наделяющее ведомство этими полномочиями, подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.

Если животные содержатся для других целей, контроль будет осуществлять Росприроднадзор.

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В пресс-службе Россельхознадзора в ответ на запрос РБК сообщили, что до этого лицензии на подобную деятельность не выдавались, а требование ввести лицензирование содержится в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», вступившем в силу в конце декабря 2018 года. Чтобы получить лицензию, надо будет оплатить пошлину (ее размер в Россельхознадзоре не назвали).

В федеральной службе также рассказали, что положения о лицензировании разрабатывает Минкультуры. В проекте документа содержатся лицензионные требования: среди прочего наличие необходимых зданий и оборудования для содержания животных и профильное образование сотрудников.

РБК писал в марте о том, что Минкультуры работает над постановлением о правилах содержания животных в зоопарках, цирках и на других объектах. В документе также зафиксированы требования к кормлению, транспортировке и дрессировке животных. Также содержится запрет на контакт посетителей с дикими животными.

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В конце 2018 года стало известно, что в бухте Средняя в Приморье незаконно содержатся белухи и косатки (последние занесены в Красную книгу) — в СМИ объект получил название «китовая тюрьма». Животных планировали продать в китайские океанариумы. Правоохранительные органы, включая ФСБ, возбудили уголовные и административные дела. С конца июня животных начали отпускать на волю; 12 июля вторую группу животных привезли в порт Хабаровска.

Авторы: Андрей Гатинский, Елена Сухорукова
Теги: Россельхознадзор, животные
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