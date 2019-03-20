Минкульт разработал правила содержания животных в зоопарках и цирках

Министерство предлагает запретить физический контакт с дикими животными в зоопарках и зоосадах, а также не допускать насмешек над дельфинами и «излишнего антропоморфизма» при конферансе в океанариумах и дельфинариях

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, который регламентирует правила содержания животных в культурно-зрелищных целях, а именно в зоопарках, цирках, зоотеатрах, зоосадах, дельфинариях и океанариумах, а также на выставках животных.

Текст проекта постановления опубликован для общественного обсуждения на сайте нормативно-правовых актов, внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

45-страничный проект разделен на пять разделов, каждый описывает правила содержания, кормления, требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке животных в различных культурно-развлекательных организациях. Регламентируется также их общение с посетителями зоопарков, цирков и дельфинариев.

Описывает проект и требования к дрессуре. Например, в документе говорится, что у животных обязательно должен быть предусмотрен отдых между выступлениями и дрессировками, их запрещено дрессировать в периоды линьки и беременности. Недопустимыми считаются также действия, способные напугать или разозлить животных.

Однако проработка разных разделов правительственного постановления различается.