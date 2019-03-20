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Общество ,  
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Минкульт разработал правила содержания животных в зоопарках и цирках
Министерство предлагает запретить физический контакт с дикими животными в зоопарках и зоосадах, а также не допускать насмешек над дельфинами и «излишнего антропоморфизма» при конферансе в океанариумах и дельфинариях
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, который регламентирует правила содержания животных в культурно-зрелищных целях, а именно в зоопарках, цирках, зоотеатрах, зоосадах, дельфинариях и океанариумах, а также на выставках животных.

Текст проекта постановления опубликован для общественного обсуждения на сайте нормативно-правовых актов, внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

45-страничный проект разделен на пять разделов, каждый описывает правила содержания, кормления, требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке животных в различных культурно-развлекательных организациях. Регламентируется также их общение с посетителями зоопарков, цирков и дельфинариев.

Описывает проект и требования к дрессуре. Например, в документе говорится, что у животных обязательно должен быть предусмотрен отдых между выступлениями и дрессировками, их запрещено дрессировать в периоды линьки и беременности. Недопустимыми считаются также действия, способные напугать или разозлить животных.

Однако проработка разных разделов правительственного постановления различается.

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Например, если для хищников, крупных копытных, птиц и рептилий требования о кормлении сформулированы общо, как «научно обоснованный рацион питания», то в разделе о содержании крупных кошачьих указаны детальные требования с перечислением видов мяса, которым нужно кормить, указанием на необходимость раз в неделю давать живой корм (кролики, мыши, куры), а также свежими неочищенными преджелудками жвачных животных. «Без этой добавки происходит нарушение переваривания животного белка в желудочно-кишечном тракте кошачьих, что вызывает хроническое заболевание с сильным расстройством пищеварения», — поясняется в документе.

Рабочий контакт с дрессировщиком для избежания развития стресса у крупных кошачьих должен быть не более пяти часов в сутки, указано в документе.

Запрет на физический контакт

Проект также запрещает физический контакт посетителей зоопарков с дикими животными. Он будет разрешен только для сельскохозяйственных и домашних животных и только под контролем сотрудников. Все обслуживание хищников, за исключением цирковой дрессуры, также проводится только бесконтактно. Запрещено также физическое наказание животных и их недокорм.

«Интерактивное общение» с дельфинами в океанариумах — то есть плавание с ними — должно проводиться только после подробного инструктажа, а если дельфин демонстрирует нежелание общаться, то сеанс нужно прекратить.

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​Дикторские тексты, сопровождающие представление в океанариумах, должны тщательно редактироваться специалистами на предмет научной достоверности и носить «выраженный эколого-воспитательный характер», считают в Минкультуры. «В комментариях не должно быть ни насмешек над животными, ни излишнего антропоморфизма», — говорится в документе.

Ожидается, что постановление вступит в силу 1 января 2020 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Минкультуры, зоопарки, океанариумы, цирк, животные
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