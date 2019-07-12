Вторую группу приморских косаток привезли в Хабаровск для освобождения

Косатки, отправленные автотранспортом из Приморского края к месту выпуска в Охотском море, были доставлены в порт Хабаровска. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Хабаровскому краю.

«Далее животные будут речным транспортом направлены до места их выпуска в море», — говорится в сообщении. На территории региона их сопровождали сотрудники ГИБДД, добавили в ведомстве.

В ходе транспортировки с косатками постоянно находились два тренера, следившие за состоянием животных, отклонений в их поведении не было, заявили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее в Минприроды сообщали, что из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток пяти и десяти лет. Транспортировка животных проходит по схеме: бухта Средняя — Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — побережье Охотского моря. Общая дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет пять-шесть дней, уточнили в министерстве.