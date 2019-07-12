Еще один заместитель Чайки подал в отставку

Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Источник РБК уточнил, что хотя заявление написано, указа об увольнении Малиновского пока не было.
«РИА Новости» в качестве причины называет состояние здоровья Малиновского. Заместитель Чайки родился в 1952 году, указано на сайте Генеральной прокуратуры.
В апреле в отставку с должности замгенпрокурора подал Иван Сыдорук, курировавший работу на Северном Кавказе.
До этого, в ноябре 2018 года, в отставку ушел другой заместитель генпрокурора Александр Гуцан. Он стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.