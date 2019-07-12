Еще один заместитель Чайки подал в отставку

Еще один заместитель Чайки подал в отставку

Причиной источники называют состояние здоровья родившегося в 1952 году Владимира Малиновского

Владимир Малиновский (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Источник РБК уточнил, что хотя заявление написано, указа об увольнении Малиновского пока не было.

«РИА Новости» в качестве причины называет состояние здоровья Малиновского. Заместитель Чайки родился в 1952 году, указано на сайте Генеральной прокуратуры.

В апреле в отставку с должности замгенпрокурора подал Иван Сыдорук, курировавший работу на Северном Кавказе.

До этого, в ноябре 2018 года, в отставку ушел другой заместитель генпрокурора Александр Гуцан. Он стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.