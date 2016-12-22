Заместитель генпрокурора России подал в отставку

По словам представителя генпрокуратуры, заместитель главы ведомства Иван Семчишин решил уйти в отставку по выслуге лет. Семчишин начал работу в органах прокуратуры в 1982 году, с 2006-го он занимал свой нынешний пост

Иван Семчишин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Заместить генерального прокурора России, государственный советник юстиции первого класса Иван Семчишин подал в отставку по выслуге лет. Об этом РБК рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Документы направлены в администрацию президента и в Cовет Федерации по установленной процедуре», — пояснил Куренной. Он добавил, что Семчишин курировал работу надзорных органов в Сибирском федеральном округе.

Генпрокурор, а также его заместители увольняются или утверждаются Совфедом по представлению президента России.

По информации на сайте Генпрокуратуры, Семчишин родился в 1960 году, в 1977–1982 годах учился в Иркутском государственном университете им. Жданова, а в органах прокуратуры работает с 1982 года.

«РБК Новосибирск» 10 октября сообщил, что в Новосибирске работает комиссия Генпрокуратуры по проверке деятельности региональной прокуратуры. По словам источника издания, в состав комиссии вошли 18 специалистов, а возглавил ее заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

Комиссия провела прием граждан с жалобами на нарушения их прав и свобод. За проверкой последовали кадровые перестановки в региональной прокуратуре и других правоохранительных органах.

Согласно декларации Семчишина, за 2017 год он заработал более 5,5 млн руб., что на 0,5 млн руб. больше, чем в 2016 году. Доход его жены составил 400 тыс. руб. Супругам принадлежат квартира (124,7 кв. м), жилой дом (225,8 кв. м), земельный участок (1,6 тыс. кв. м) и автомобиль Volkswagen Tiguan.

