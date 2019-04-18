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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Я подтверждаю, что Иван Иванович подал рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сказал он.

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Иван Сыдорук был назначен на должность замглавы ведомства в 2006 году после назначения на должность генпрокурора России Юрия Чайки. Сыдорук курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе. До этого Сыдорук в разные годы занимал должности прокурора Санкт-Петербурга, советника генерального прокурора России, а также прокурора Московской области.​

Теги: замгенпрокурора, отставка, Иван Сыдорук
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