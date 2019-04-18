Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Я подтверждаю, что Иван Иванович подал рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сказал он.

Иван Сыдорук был назначен на должность замглавы ведомства в 2006 году после назначения на должность генпрокурора России Юрия Чайки. Сыдорук курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе. До этого Сыдорук в разные годы занимал должности прокурора Санкт-Петербурга, советника генерального прокурора России, а также прокурора Московской области.​