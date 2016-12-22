Комсорг Медведева: кто стал полпредом президента на Северо-Западе

Новым полпредом в СЗФО назначен Александр Гуцан, заместитель генерального прокурора России. Политологи связывают его назначение с грядущими перестановками в руководстве силовых ведомств

Александр Гуцан (Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ)

Спустя месяц после перехода Александра Беглова из полномочных представителей президента в Северо-Западном федеральном округе на пост главы Санкт-Петербурга в Кремле назвали его преемника. Глава государства назначил своим полпредом в СЗФО заместителя генпрокурора Александра Гуцана.

Исполнявшая обязанности полпреда СЗФО заместитель полномочного представителя по внутренней политике Любовь Совершаева покинула свой пост и ожидает нового назначения, сказал РБК ее знакомый. По его словам, речь идет о переходе в администрацию Петербурга. Источник «Коммерсанта» сообщил, ​что Совершаева займет должность главы губеернаторского аппарата, которая вакантна после ухода близкого к прежнему губернатору Георгию Полтавченко Давида Адамии. По данным источников «Фонтанки», ​Совершаеву в полпредстве сменит 35-летний сотрудник администрации президента Вадим Леонтьев.

Кто такой Александр Гуцан

Гуцану 58 лет, он окончил юрфак ЛГУ в 1987 году. Последние 11 лет был заместителем генерального прокурора России, в том числе курировал работу прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе. О его уходе на новое место работы стало известно 6 ноября — источники «Коммерсанта» назвали Гуцана вероятным претендентом на место полпреда.

Гуцан был комсомольским лидером на курсе будущего президента и премьера Дмитрия Медведева. На том же курсе училась и жена Гуцана Наталья — с 2007 года (с небольшим перерывом) она возглавляет Уставный суд Санкт-Петербурга. Гуцан не первый однокурсник Медведева, ставший полпредом в СЗФО — с 2011-го по 2013 годы этот пост занимал Николай Винниченко, сейчас заместитель генпрокурора.

Согласно официальной биографии, после окончания ЛГУ Гуцан работал в прокуратуре Ленинграда — с 1989 по 1992 год был помощником прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности. В 90-х был старшим прокурором, а затем начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. С 2000 по 2005 год работал помощником генпрокурора по особым поручениям в СЗФО, с 2005 по 2007 год — заместителем директора Федеральной службы судебных приставов.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, Гуцан владеет в равных долях с женой земельным участком площадью 16 соток, квартирой площадью 159,3 квадратных метров и жилым домом площадью 220 квадратных метров. Также он является владельцем парковочного места и Land Cruiser 200. Его задекларированный доход составил в 2017 году 4,48 млн руб, доход его жены — 2,08 млн руб.

С чем связано назначение

Политолог Татьяна Становая считает, что не стоит преувеличивать тот факт, что Гуцан — «человек Медведева» и называет его новое назначение почетной отставкой. «Уважаемого человека надо было переместить на новую должность. Вакансия [в полпредстве СЗФО] была. Связь [Гуцана] с [федеральным] округом в наличии», — поясняет политолог Константин Калачев. К тому же, по его мнению, у работы прокурора и полпреда много общего — это надзорные функции. Хотя новая должность больше напоминает почетную пенсию, но в достаточно непростом округе, который может потребовать и наверняка потребует реальной работы, продолжает он.

Кем еще работают однокурсники Медведева Константин Чуйченко занимал различные посты в администрации президента, сейчас возглавляет аппарат правительства в ранге вице-премьера;

Александр Коновалов — министр юстиции;

Елена Леоненко — заместитель председателя СКР;

Антон Иванов — ранее председатель расформированного Высшего арбитражного суда, сейчас научный руководитель факультета права ГУ ВШЭ;

Артур Парфенчиков — в прошлом глава Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году возглавил свою родную Карелию, которая относится как раз к полпредству СЗФО.

Инна Воробьева — председатель Десятого арбитражного апелляционного суда;

Кайрат Кожамжаров возглавляет генпрокуратуру Казахстана.

Валерий Кожокарь — ранее заместитель начальника Калининского РУВД Санкт-Петербурга, в 2008 году с районного уровня перешел на пост начальника Главного управления МВД РФ по ЦФО, а в 2011 указом президента был назначен начальником следственного департамента МВД в статусе замминистра. Сейчас Кожокарь возглавляет Всероссийский научно-исследовательский институт при МВД;

Татьяна Герасимова занимала пост первого замначальника следственного департамента МВД РФ. В 2012 году, когда Кожокаря сняли с должности главы департамента, покинула пост;

Константин Арановский, учившийся с Медведевым в аспирантуре, в 2010 году стал судьей Конституционного суда;

Михаил Кротов, еще один аспирант, работает полномочным представителем президента в Конституционном суде;

Илья Елисеев — зампредседателя правления Газпромбанка;

Владимир Алисов — первый заместитель начальника юридического департамента «Газпрома», член совета директоров «Газпром нефти»;

Валерия Адамова — прежде председатель Арбитражного суда Московского округа, сейчас возглавляет «Еврофинанс Моснарбанк»

Связан ли переход Гуцана с переменами в Генпрокуратуре

Гуцан стал вторым за последние две недели заместителем Юрия Чайки, который покинул свой пост: 26 октября со своей должности ушел Иван Семчишин, трудившийся на этой должности с 2006 года и курировавший прокуроров Сибирского федерального округа. Официальной причиной его отставки стала выслуга лет.

Всего у генерального прокурора 13 заместителей. После ухода Гуцана и Семчишина, и гибели 3 октября в авиакатастрофе Саака Карапетяна остаются вакантными три должности этого уровня.

Источник, близкий к ведомству, сообщил РБК, что Семчишина попросили на пенсию после проверки Генпрокуратуры. «В начале октября в Новосибирской областной прокуратуре прошла комплексная проверка под руководством заместителея генпрокурора Юрия Пономарева, по результатам которой дисциплинарные взыскания получили рядовые сотрудники. Первый зампрокурора Новосибирской области написала рапорт об отставке, областной прокурор не вышел из отпуска», — рассказал источник. Собеседник РБК связал проверку с приходом нового губернатора Андрея Травникова.

Бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов уверен, что серьезного сбоя в работе ведомства не будет. «Ушли заместители, которые курировали работу по федеральным округам, основную нагрузку несут замы, которые координируют такие направления, как, например, надзор за законной деятельностью следственных органов», — пояснил Скуратов. По его словам, контроль федеральных округов дублируется основными заместителями генерального прокурора.

Эксперты связывают отставки двух замов Чайки с грядущими перестановками в силовых ведомствах. Политолог Александр Пожалов обращает внимание на то, что в Госдуму в конце октября было внесено несколько законопроектов, которые касаются процедур кадровых назначений в руководстве Генпрокуратуры. В частности, законопроект сенатора Андрея Клишаса убирает требование 10-летнего стажа работы в прокуратуре для кандидатов на должность замгенпрокурора.