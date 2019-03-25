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Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
Замгенпрокурора Владимир Малиновский был госпитализирован в реанимацию после падения при выходе из служебной машины на прошлой неделе. Курировавший особо важные уголовные дела прокурор ехал на встречу после коллегии ведомства
Владимир Малиновский (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию. Об этом РБК рассказали три источника, близких к ведомству, и подтвердил источник в Совете Федерации.

«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.

По его словам, Малиновский пришел в сознание в пятницу, 22 марта, и в настоящее время находится в больнице.

Другой источник подтвердил, что прокурор получил травму в результате «падения с высоты собственного роста». «Он действительно упал: закружилась голова», — рассказал источник. Собеседник также подтвердил, что прокурора госпитализировали в реанимацию.

​РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре Малиновский курирует Центральный федеральный округ; он также долгое время выполнял функции по надзору за расследованием особо важных дел, в частности дел о преступлениях экономической и коррупционной направленности.

Согласно официальной биографии на сайте Генпрокуратуры, Малиновский родился в 1952 году в Рязани, учился в Астраханском мединституте, работал почтальоном и резчиком в типографии. В 1976 году окончил Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола по специальности «Правоведение». С 1976-го по 1984 год работал в следствии прокуратуры Астрахани, дослужившись до заместителя начальника следственного отдела областной прокуратуры. С 1984 по 1989 год занимал должности прокуроров Трусовского и Кировского района Астрахани.

В 1989 году Малиновский был назначен первым заместителем прокурора Хабаровского края. На этой должности он проработал до 2001 года, когда был назначен прокурором Еврейской автономной области. В 2002 году Малиновский вернулся в Хабаровск уже в качестве краевого прокурора.

Последние 12 лет Малиновский занимает должность заместителя генпрокурора.

Авторы: Дмитрий Серков, Максим Солопов, Евгения Кузнецова
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