Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию

Замгенпрокурора Владимир Малиновский был госпитализирован в реанимацию после падения при выходе из служебной машины на прошлой неделе. Курировавший особо важные уголовные дела прокурор ехал на встречу после коллегии ведомства

Владимир Малиновский (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию. Об этом РБК рассказали три источника, близких к ведомству, и подтвердил источник в Совете Федерации.

«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.

По его словам, Малиновский пришел в сознание в пятницу, 22 марта, и в настоящее время находится в больнице.

Другой источник подтвердил, что прокурор получил травму в результате «падения с высоты собственного роста». «Он действительно упал: закружилась голова», — рассказал источник. Собеседник также подтвердил, что прокурора госпитализировали в реанимацию.

​РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.