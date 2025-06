Харви Вайнштейна снова признали виновным по делу о сексуальном насилии

При этом скандальный продюсер был оправдан по делу о принуждении к действиям сексуального характера модели Кайи Соколы. Вердикт в деле об изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн присяжным еще предстоит вынести.

Харви Вайнштейн (Фото: Curtis Means / Reuters)

Присяжные нью-йоркского суда признали Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по одному эпизоду и оправдали его по другому обвинению, сообщает Bloomberg. Окончательный вердикт по третьему эпизоду будет вынесен 12 июня.

Бывший кинопродюсер был признан виновным в принуждении своей бывшей ассистентки Мириам Хейли к оральному сексу. Это преступление предусматривает до 25 лет лишения свободы. Напомним, что в 2020 году Вайнштейн уже был осужден за преступные действия сексуального характера в отношении Хейли, однако через четыре года Высший суд Нью-Йорка отменил приговор из-за ошибки в судебном процессе — привлечения свидетелей, чьи показания не относились к делу.

11 июня присяжные также оправдали Вайнштейна по обвинению от модели Кайи Соколы, которая утверждала, что продюсер принудил ее к оральному сексу в начале ее актерской карьеры. Адвокат Соколы Линдси Голдбрум назвала это решение «шагом к справедливости, но не полной победой».

Как отмечает Bloomberg, этот судебный процесс рассматривался как проверка устойчивости движения #MeToo, однако смешанный вердикт оставляет открытым вопрос о влиянии дела на движение, которое во многом началось с разоблачений против Вайнштейна.

72-летний Вайнштейн, который болен раком и диабетом, присутствовал на процессе в инвалидной коляске. Свое уже полученное наказание он отбывает в тюремной больнице, а не в основном корпусе на острове Райкерс. При этом продюсер должен также отбыть 16-летний срок в Калифорнии по отдельному приговору, который его защита обжаловала.

В сентябре 2024 года Вайнштейн был экстренно госпитализирован из-за жалоб на боли в груди, в результате чего ему была сделана операция на сердце. Тогда его представители заявили, что у продюсера «множество серьезных проблем со здоровьем, что требует постоянного лечения».

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и продюсера картин «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и других разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

В дальнейшем число тех, кто заявил о домогательствах со стороны продюсера, выросло. Среди них были многие известные актрисы, например Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.