 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Харассмент-гейт ,  
0 

Харви Вайнштейна снова признали виновным по делу о сексуальном насилии

Сюжет
Харассмент-гейт
При этом скандальный продюсер был оправдан по делу о принуждении к действиям сексуального характера модели Кайи Соколы. Вердикт в деле об изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн присяжным еще предстоит вынести.
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн (Фото: Curtis Means / Reuters)

Присяжные нью-йоркского суда признали Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по одному эпизоду и оправдали его по другому обвинению, сообщает Bloomberg. Окончательный вердикт по третьему эпизоду будет вынесен 12 июня.

Бывший кинопродюсер был признан виновным в принуждении своей бывшей ассистентки Мириам Хейли к оральному сексу. Это преступление предусматривает до 25 лет лишения свободы. Напомним, что в 2020 году Вайнштейн уже был осужден за преступные действия сексуального характера в отношении Хейли, однако через четыре года Высший суд Нью-Йорка отменил приговор из-за ошибки в судебном процессе — привлечения свидетелей, чьи показания не относились к делу.

11 июня присяжные также оправдали Вайнштейна по обвинению от модели Кайи Соколы, которая утверждала, что продюсер принудил ее к оральному сексу в начале ее актерской карьеры. Адвокат Соколы Линдси Голдбрум назвала это решение «шагом к справедливости, но не полной победой».

Как отмечает Bloomberg, этот судебный процесс рассматривался как проверка устойчивости движения #MeToo, однако смешанный вердикт оставляет открытым вопрос о влиянии дела на движение, которое во многом началось с разоблачений против Вайнштейна.

72-летний Вайнштейн, который болен раком и диабетом, присутствовал на процессе в инвалидной коляске. Свое уже полученное наказание он отбывает в тюремной больнице, а не в основном корпусе на острове Райкерс. При этом продюсер должен также отбыть 16-летний срок в Калифорнии по отдельному приговору, который его защита обжаловала.

В сентябре 2024 года Вайнштейн был экстренно госпитализирован из-за жалоб на боли в груди, в результате чего ему была сделана операция на сердце. Тогда его представители заявили, что у продюсера «множество серьезных проблем со здоровьем, что требует постоянного лечения».

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и продюсера картин «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и других разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

В дальнейшем число тех, кто заявил о домогательствах со стороны продюсера, выросло. Среди них были многие известные актрисы, например Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Нафикова
Харви Вайнштейн приговор Нью-Йорк продюсер Голливуд США
Материалы по теме
Адвокат Вайнштейна оценил его состояние здоровья фразой «крушение поезда»
Общество
Компания Вайнштейна выплатит $17 млн жертвам сексуальных домогательств
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Харви Вайнштейна снова признали виновным по делу о сексуальном насилии Общество, 12:20
Air India сообщила о выяснении деталей крушения самолета в Ахмедабаде Общество, 12:10
В Сиэтле акция против миграционной политики Трампа переросла в беспорядки Политика, 12:02
Молодой раллист погиб во время тестовых заездов в Польше Спорт, 12:00
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
В Индии разбился пассажирский самолет Политика, 11:47
G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом Политика, 11:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В МВД сообщили о предлагающих подарки пенсионерам мошенниках Общество, 11:38
Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области Политика, 11:18
В центре Москвы при раскопках нашли печать времен Ивана III Город, 11:13
Как бренды будут работать с инфлюенсерами через пять лет: 5 трендовПодписка на РБК, 11:06
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
В Херсоне остановили троллейбусы из-за повреждения инфраструктуры Политика, 10:49
Сайт и приложение РЖД попали под DDoS-атаку Технологии и медиа, 10:38