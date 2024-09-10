Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Осужденный за изнасилование и домогательства голливудский продюсер пожаловался на боли в груди, ему сделали операцию на сердце

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, содержащийся в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд, был экстренно госпитализирован, сообщает ABC News.

«Мистера Вайнштейна вчера вечером срочно доставили в больницу Бельвью из-за ряда проблем со здоровьем», — приводит телеканал заявление представителей продюсера Крейга Ротфельда и Джуды Энгельмайера.

Он пожаловался на боли в груди, ему сделали операцию на сердце.

По словам Ротфельда и Энгельмайера, у 72-летнего Вайнштейна «множество серьезных проблем со здоровьем, что требует постоянного лечения».

На этой неделе в Нью-Йорке запланировано очередное судебное заседание, касающееся новых обвинений в сексуальных преступлениях против продюсера, тот отрицает свою вину.

Недавно Вайнштейн предстал перед судом в инвалидной коляске и попросил оставить его в тюрьме Райкерс-Айленд, где он проходит лечение.

В июле телеканал NBC News сообщал, что его госпитализировали из-за «множества проблем со здоровьем», включая диабет, высокое давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких. У него также были выявлены COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Продюсер был осужден на 23 года в Нью-Йорке в 2020 году за изнасилование и сексуальные домогательства, в апреле этого года апелляционный суд отменил приговор и назначил новое заседание. Вайнштейн также был приговорен к 16 годам заключения по отдельному делу об изнасиловании.

Вайнштейн отрицает свою вину, настаивая, что контакты происходили по обоюдному согласию.