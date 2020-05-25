Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

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В Санкт-Петербурге еще рано снимать ограничения из-за коронавируса, так как число заболевших за сутки превышает количество выздоровевших. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он рассказал, что город вышел на высокий уровень тестирования: проводится почти 240 тестов на 100 тыс. населения. По его словам, этот показатель превышает норматив в четыре раза. Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%.

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают. «Режим повышенной готовности в Петербурге пока сохраняется. Требования соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства защиты остаются», — сказал он (цитата по «Фонтанке»).

В Петербурге выявили более 13,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, лечение продолжают почти 10 тыс. пациентов. Помимо этого 138 человек умерли.