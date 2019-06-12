Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Президент России к моменту встречи с омбудсменом был в курсе ситуации с делом Голунова, отметила Москалькова

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание ее беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Он знал, до этого выступил его советник Антон Кобяков, и уже совершенно было понятно, что это дело было взято на контроль», — рассказала Москалькова. Она добавила, что Путину было известно о фактах применения силы при задержании журналиста. «И действительно, он к тому моменту уже дал все необходимые поручения», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, ей неизвестно, были ли Голунову подброшены наркотические вещества. «Я не знаю о факте подброса и я не знаю, умысел это или непрофессионализм, но совершенно очевидно, что Уголовный кодекс предусматривает за умышленную фальсификацию доказательств, умышленное уголовное преследование наказание», — отметила она.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что дело Голунова подняло вопрос о необходимости обеспечивать право человека на защиту во время задержания. «Хочется, чтобы не только дело Ивана Голунова, но чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены», — сказала она.