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Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Президент России к моменту встречи с омбудсменом был в курсе ситуации с делом Голунова, отметила Москалькова
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание ее беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Он знал, до этого выступил его советник Антон Кобяков, и уже совершенно было понятно, что это дело было взято на контроль», — рассказала Москалькова. Она добавила, что Путину было известно о фактах применения силы при задержании журналиста. «И действительно, он к тому моменту уже дал все необходимые поручения», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, ей неизвестно, были ли Голунову подброшены наркотические вещества. «Я не знаю о факте подброса и я не знаю, умысел это или непрофессионализм, но совершенно очевидно, что Уголовный кодекс предусматривает за умышленную фальсификацию доказательств, умышленное уголовное преследование наказание», — отметила она.

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Москалькова попросила Путина пересмотреть стадию заведения уголовных дел

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что дело Голунова подняло вопрос о необходимости обеспечивать право человека на защиту во время задержания. «Хочется, чтобы не только дело Ивана Голунова, но чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены», — сказала она.

Накануне один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который вел переговоры о деле Голунова с заместителями мэра Москвы Сергея Собянина, рассказал о том, что политическое руководство страны «приняло правильное решение, оценив, что спецслужбы (Муратов подчеркнул, что это его предположение), пользуясь доверием, пытались сформировать у руководства и Москвы, и страны точку зрения, выгодную им». При этом он указал, что Москалькова, которая «подробнейшим образом» проинформировала президента о случившемся, предположила, что сфабрикованными могут быть десятки тысяч приговоров по наркотическим статьям.

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Муратов сообщил о переговорах в мэрии Москвы по делу Голунова

Накануне депутат Госдумы Николай Брыкин заявил, что в нижней палате обсуждается законопроект, который позволит смягчить наказание за нарушение закона по ст.228 (хранение наркотиков) и перевести ее из тяжких в среднюю. По его словам, это приведет к тому, что полицейские не будут за счет задержанных улучшать себе статистику по раскрытию тяжких преступлений и станут бороться не с потребителями, а с распространителями наркотиков.

По «наркотической» статье был задержан журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. Полицейские утверждали, что при обыске у него было найдено запрещенное вещество мефедрон, а также пакетик с кокаином. В МВД заявляли, что журналист намеревался сбывать наркотики. Спустя несколько дней дело в отношении Голунова было закрыто за недоказанностью, а сам он был отпущен из-под домашнего ареста.

Авторы: Юлия Выродова, Артем Филипенок
Теги: Татьяна Москалькова, Иван Голунов
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