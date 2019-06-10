Москалькова попросила Путина пересмотреть стадию заведения уголовных дел

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила его пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел, а также проверку обстоятельств по ним. Расшифровка их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к Вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего», — сказала Москалькова.

Она отметила, что многие уголовные дела просто не возбуждаются, а некоторые не заводят из-за истечения срока давности, пока несколько лет проверяются обстоятельства. Прокуроры могут не выполнять эти требования, и тогда дело заводят, хотя доказательная база потеряна.

Москалькова добавила, что если дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать возмещение вреда и поиск преступников, что нарушает конституционное право на доступ к правосудию.

На встрече Москалькова также отдельно проинформировала Путина по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Полиция задержала Голунова 6 июня, 8 июня Никулинский районный суд поместил его на два месяца под домашний арест.