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Преследование Ивана Голунова ,  
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Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совбеза указал, что информации о причастности каких-либо сотрудников спецслужб к делу против журналиста у него нет
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты», — сказал он. Патрушев добавил, что если кто-то нарушил закон, то он, безусловно, должен понести наказание.

Фотогалерея 
Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. По его словам, такое решение было принято по результатам проведения экспертиз из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Голунова освободили из-под домашнего ареста и сняли все обвинения. Колокольцев также сообщил об отстранении задерживавших Голунова полицейских от работы и пообещал ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств возбуждения дела против Голунова. 

Общество
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

Журналиста задержали 6 июня и обвинили в сбыте и хранении наркотиков. Позднее суд постановил отправить его под домашний арест. Данные, опубликованные полицией по делу журналиста, вызвали критику со стороны его коллег и общественности.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Николай Патрушев, спецслужбы
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