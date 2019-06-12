Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совбеза указал, что информации о причастности каких-либо сотрудников спецслужб к делу против журналиста у него нет

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты», — сказал он. Патрушев добавил, что если кто-то нарушил закон, то он, безусловно, должен понести наказание.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. По его словам, такое решение было принято по результатам проведения экспертиз из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Голунова освободили из-под домашнего ареста и сняли все обвинения. Колокольцев также сообщил об отстранении задерживавших Голунова полицейских от работы и пообещал ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств возбуждения дела против Голунова.