C сайта московского управления МВД пропали новости о деле Голунова

Главное управление МВД по Москве аннулировало новости, выпущенные на его сайте в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Сохраненные копии страниц доступны в кэше.

Так, аннулировано было сообщение о том, что в квартире Голунова были обнаружены пакеты с наркотиками. К этому сообщению были прикреплены фотографии, которые позднее стали поводом для скандала — выяснилось, что лишь одна фотография из опубликованных была сделана в квартире Голунова. Просмотреть сохраненную копию можно с помощью сервиса Wayback Machine. Сейчас при попытке перейти по оригинальной ссылке открывается страница с надписью «Новость аннулирована».

Исчезла и сама новость о задержании журналиста, опубликованная 7 июня. Ее копия также доступна в архиве. Еще один пропавший пресс-релиз выходил 8 июня, в нем говорилось о передаче дела Голунова в главное следственное управление МВД по Москве.

Корреспондента «Медузы» задержали сотрудники полиции 6 июня, его обвинили в сбыте и хранении наркотиков. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова прекращено полицией из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Проверку действий сотрудников полиции начал Следственный комитет. Колокольцев отстранил от работы сотрудников полиции, задерживавших Голунова, и принял решение уволить двух генералов МВД — Андрея Пучкова, начальника УВД по западному округу Москвы, и Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.