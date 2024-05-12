Голикова анонсировала снижение числа женщин репродуктивного возраста

Тенденция по снижению числа женщин репродуктивного возраста в России будет продолжаться еще долго, сообщила и.о. вице-премьера Татьяна Голикова. Женщины принимают решение о рождении первого ребенка все позже, отметила она

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В России число женщин репродуктивного возраста будет снижаться. Об этом заявила и.о. вице-премьера Татьяна Голикова на заседании профильного комитета, передает ТАСС.

«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20–29 лет начнут прирастать после 2028 года», — сказала она.

Голикова заявила о важности выработки мер, направленных на перелом существующих репродуктивных установок, так как «женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте».

И.о. вице-премьера напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода) в России до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, а также достичь ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Максимума за новейшую историю страны коэффициент достигал в 2015 году — 1,78.

Согласно информации Росстата, по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель снизился незначительно, но стал минимальным за 17 лет. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 году (1,31). При этом число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину выросло.

Голикова подчеркнула, что в 2023 году удалось остановить тренд, который связан со снижением коэффициента рождаемости по первым детям. При этом по вторым детям рождаемость снизилась на 4,5%, а по третьим детям выросла на 3,6%, уточнила она.

11 мая и.о. премьер-министра Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Предполагается, что Голикова продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкульта. В ее сферу ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (в прежнем составе оно находилось в сфере и.о. вице-премьера Дмитрия Чернышенко).