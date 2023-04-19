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Фальков объяснил, что придет на замену бакалавриату и магистратуре

Глава Минобрнауки Фальков: в новой системе высшего образования будет три ступени
В России на смену бакалавриату, магистратуре и специалитету придут базовое, или основное, и специализированное высшее образование, а также аспирантура, рассказал глава Минобрнауки Фальков
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России предлагается разделить новую систему высшего образования на базовое (основное) высшее образование, специализированное высшее образование и аспирантуру, говорится в презентации главы Минобрнауки Валерия Фалькова, представленной на заседании совета Российского союза ректоров.

Базовое высшее образование заменит бакалавриат и специалитет и будет длиться от четырех до шести лет, а срок обучения будет зависеть от потребностей рынка труда. «Этот уровень образования должен будет обеспечить междисциплинарный практико-ориентированный подход к подготовке кадров», — отмечается на сайте союза.

На смену магистратуре придет специализированное высшее образование, предусмотренное для углубленной подготовки кадров. Срок обучения будет составлять один-два года. На этот уровень смогут поступить только те, кто имеет базовое высшее образование.

В аспирантуру смогут поступить те, кто имеет базовое высшее образование со сроком обучения не менее пяти лет или специализированное высшее образование.

Фальков счел необходимым избавиться от противопоставления бакалавриата и специалитета и прийти к гибкой системе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании к Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. По его словам, срок обучения должен составлять от четырех до шести лет.

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Глава государства добавил, что в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы по сроку подготовки в зависимости от профессии и потребностей рынка труда. В том случае, если профессия требует допподготовки, выпускник сможет продолжить обучение на более высоком уровне образования. Путин выступил за синтез «всего лучшего» из советской системы образования и опыта последних десятилетий.

В конце мая прошлого года Фальков заявил о планах отказаться от Болонской системы в России. Она предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры, а также возможность студентам одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом. В начале июня 2022 года российские вузы исключили из нее.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Минобрнауки Валерий Фальков бакалавриат магистратура реформа образования
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