Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписа

Организатора хосписа в Подмосковье, где в результате пожара погибли 11 человек, обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности. Суд отправил его под арест

Организатор частного хосписа в Красногорске (Фото: СК)

В Московской области суд арестовал организатора частного хосписа для пожилых, в котором при пожаре погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — отметили в СК. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По информации Mash и РЕН-ТВ, организатором хосписа был бизнесмен Дмитрий Новиков. По данным следователей, он арендовал загородный дом, в котором содержались пожилые постояльцы. В сутки за проживание нужно было платить 1–1,2 тыс. руб. Всего в доме жили 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Местные власти утверждали, что никакие документы владельцы заведения не оформляли и официально на этом месте располагался обычный жилой дом.

В ночь на 11 мая в хосписе произошел пожар. В результате погибли 11 человек — тела девяти нашли на месте пожара, еще двое скончались в больнице. Трое пострадавших остаются в реанимации. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.