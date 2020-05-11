Власти Красногорска заявили об отсутствии документов на сгоревший хоспис

Пансионат-хоспис в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, не имел документов. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы городского округа.

«Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом», — сказали в пресс-службе. Собеседник агентства заявил, что власти намерены разбираться в ситуации.

Частный хоспис в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) загорелся 10 мая. По информации пресс-службы подмосковного главка МЧС России, спасатели получили информацию о возгорании в 23:49. На странице ведомства в Telegram-канале сообщается, что пожар произошел на территории пансионата «Второй дом», расположенного по адресу: микрорайон Опалиха, улица Тенистая, дом 4. На момент возгорания в здании находилось 37 человек из них 20 человек вышли самостоятельно, 17 эвакуировано пожарными.

Пожар, площадью 15 кв. м., был локализован в 00.25 мск. Открытое горение ликвидировали в 00:32. Последствия пожара ликвидировали в 01:09. В результате погибли десять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах сообщил, в здании не осталось людей, судьба всех, находившихся внутри, установлена. По их данным, причиной пожара стала неисправность водонагревателя. В свою очередь, «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе СУ СК России по Московской области сообщили РБК, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Специалисты планируют осмотреть место и также установить точное число погибших и пострадавших, а также выяснить причины пожара.