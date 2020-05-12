ФСБ заявила о предотвращении теракта в Тверской области

Молодой человек 2001 года рождения готовил вооруженное нападение на силовиков и госслужащих. У него нашли переделанный в боевой травматический пистолет, самодельные патроны и три «коктейля Молотова»

Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в городе Кимры в Тверской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — сообщила ФСБ.

У молодого человека нашли переделанный в боевой травматический пистолет ПМ с самодельными патронами, три «коктейля Молотова» и холодное оружие. Задержанный также вел дневники, в которых написал о планируемом теракте.

Молодого человека арестовали, на него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).