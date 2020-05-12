ФСБ заявила о предотвращении теракта в Тверской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
В Сербии прошли митинги сторонников и противников Вучича. Видео Общество, 15:35 Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на фоне низких цен на нефть Бизнес, 15:33 Мужчина в Москве сбил полицейского на украденной машине Общество, 15:31 Песков госпитализирован после заражения коронавирусом Политика, 15:28 Акции компании из ОАЭ выросли за год на 2819%. Никто не знает почему Quote, 15:25 ФИФА отложила чемпионат мира по мини-футболу на год из-за вируса Спорт, 15:24 Какие эмодзи стали популярны из-за коронавируса Стиль, 15:20 В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников Общество, 15:13 Как цифровизация помогла Мегафону и клиентам адаптироваться к пандемии Индустрия 4.0, 15:11  Вторая версия сети Ethereum выйдет в июле. Бутерин не согласен Крипто, 15:01 Сила в бренде: как взять кредит под залог интеллектуальной собственности Pro, 15:00 Миллиардера Дмитрия Босова похоронили на Троекуровском кладбище Бизнес, 14:58 В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия Бизнес, 14:55 Какие фильмы из списка Эди Слимана стоит посмотреть РБК Стиль и ЦУМ, 14:48
Новости без коронавируса ,  
0 

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Тверской области

Молодой человек 2001 года рождения готовил вооруженное нападение на силовиков и госслужащих. У него нашли переделанный в боевой травматический пистолет, самодельные патроны и три «коктейля Молотова»

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в городе Кимры в Тверской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — сообщила ФСБ.

У молодого человека нашли переделанный в боевой травматический пистолет ПМ с самодельными патронами, три «коктейля Молотова» и холодное оружие. Задержанный также вел дневники, в которых написал о планируемом теракте.

Молодого человека арестовали, на него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).

НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков
Общество
Фото: НАК / ТАСС

ФСБ в конце марта сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. По данным спецслужбы, его готовил россиянин 1993 года рождения, поддерживавший связь с находящимися за границей членами «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). В автомобиле задержанного было найдено самодельное взрывное устройство.

В начале апреля сотрудники ФСБ предотвратили совершение еще двух терактов, один из которых готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). На Ставрополье нападение готовили два исламиста, также связанных с ИГ, в ХМАО — три боевика группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России). При обысках у них нашли компоненты для изготовления взрывных устройств и оружие.

В начале марта первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что за последние пять лет (2014–2019 годы) число преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз. По его информации, в 2019 году в стране удалось ликвидировать 78 террористических ячеек и предотвратить 57 готовящихся преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта, сообщил Кулягин.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ФСБ, теракт, Тверская область
Материалы по теме
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО
Общество
В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков
Общество
В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter