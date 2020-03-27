ФСБ заявила о предотвращении теракта в Краснодаре

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России (1993 год рождения), готовившего теракт в Краснодаре, сообщает пресс-служба ведомства. По данным спецслужбы, задержанный был связан с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

В автомобиле задержанного, отмечает ФСБ, было найдено самодельное взрывное устройство.

Видео: ФСБ России

Изучив используемые задержанным средства связи, сотрудники ФСБ обнаружили переписку, которую тут вел с находящимися за рубежом членами ИГ. В спецслужбе указали, что данная переписка изобличила преступные намерения задержанного.

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