НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков

В ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге были убиты трое боевиков. Силовики изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

В ведомстве рассказали, что в ходе операции в Чкаловском районе были ликвидированы трое боевиков, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции силовики нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Ранее управление ФСБ по Свердловской области сообщило о введении в Чкаловском районе, а также Арамильском городском округе режима КТО. Он вступил в силу с 00:30 30 апреля.

В начале апреля НАК сообщил о ликвидации в Мурманске приверженца «Исламского государства» (запрещенная в России организация), который после совершения теракта собирался уехать на Ближний Восток для участия в деятельности международных террористов.