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НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков

В ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге были убиты трое боевиков. Силовики изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

В ведомстве рассказали, что в ходе операции в Чкаловском районе были ликвидированы трое боевиков, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции силовики нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

В НАК сообщили о предотвращении теракта в Мурманске
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Ранее управление ФСБ по Свердловской области сообщило о введении в Чкаловском районе, а также Арамильском городском округе режима КТО. Он вступил в силу с 00:30 30 апреля.

В начале апреля НАК сообщил о ликвидации в Мурманске приверженца «Исламского государства» (запрещенная в России организация), который после совершения теракта собирался уехать на Ближний Восток для участия в деятельности международных террористов.

В марте первый замглавы НАК Игорь Кулягин рассказал, что за пть лет (2014-2019 годы) число преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз. По его словам, в прошлом году в стране 78 террористических ячеек и предотвратили 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Екатеринбург, НАК, терроризм, ФСБ
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