ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Террористы из группировок «Исламское государство» и «Имарат Кавказ» готовили атаки в Нефтекумске и Лянторе

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На Ставрополье атаки готовили два исламиста, один из них уничтожен, другой задержан. Операцию по их захвату сотрудники спецподразделений ФСБ провели в городе Нефтекумске. Один из исламистов пытался оказать вооруженное сопротивление и был убит. Оба подозреваемых относились к группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

На месте происшествия сотрудники спецслужбы нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, оружие и экстремистскую литературу.

В ХМАО террористы готовили атаку в городе Лянтор, в торговом центре. Подготовку атаки вели три боевика группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России). При обысках у них нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.