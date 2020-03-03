В НАК заявили о сокращении числа терактов в девять раз за пять лет

Игорь Кулягин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Число преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз за последние пять лет (2014–2019 годы). Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает ТАСС.

Кулягин отметил, что сотрудники спецслужб и силовых структур России в 2019 году ликвидировали 78 террористических ячеек, члены которых планировали теракты. Также в стране за прошедший год на стадии подготовки предотвратили 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта.

По словам Кулягина, в России сохраняется тенденция сокращения преступлений террористической направленности. Также большее значение приобретает организация системы мер по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов.

В феврале президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил американское Федеральное бюро расследований (ФБР) за успешные совместные действия в борьбе с терроризмом. Путин напомнил, что американская спецслужба предупредила Россию о подготовке терактов на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге. Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что Вашингтон предоставил Москве информацию о конкретных людях, готовивших теракты.