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В пригородных электричках начали продавать маски и перчатки

Крупнейший оператор пригородных перевозок — Центральная пригородная пассажирская компания — стал продавать перчатки и маски в электричках. Компания работает в Москве, Подмосковье и еще в девяти других регионах России
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Контролеры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 12 мая стали продавать маски и перчатки пассажирам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ЦППК.

«С 12 мая ЦППК начала продавать маски и перчатки кассирами-контролерами. Также их уже можно купить в кассах почти на 300 станциях», — говорится в ответе пресс-службы компании на запрос РБК. По данным ЦППК, всего уже продано более 8,5 тыс. масок и более 7 тыс. пар перчаток.

ЦППК работает в Москве и области и девяти других регионах: Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской, Курской и Тверской областях. Контролирующим акционером (56,49%) ЦППК является Московская пассажирская компания (МПК), которая, по данным «Интерфакса», связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Но большинство пригородных пассажирских компаний (еще более 20) по-прежнему принадлежит РЖД. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

С 12 мая в Москве начал действовать масочный режим. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки, в том числе во время поездок в общественном транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял, что такая необходимость вызвана ростом пассажиропотока после открытия в городе строек и промышленных предприятий.

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По данным департамента транспорта Москвы, более 90% пассажиров столичного метрополитена 12 мая соблюдали требования масочного режима. В первый день действия новых правил нарушителям режима в городском транспорте будут выносить предупреждения. В дальнейшем за появление без маски или перчаток будет выписываться штраф в размере 4 тыс. руб., за повторное нарушение грозит увеличенный штраф — 5 тыс. руб.

В начале мая губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал постановление, в соответствии с которым с 12 мая маски или респираторы обязательно носить во всех «местах общего пользования». Изначально предполагалось сразу ввести штрафы за нарушение этого требования, затем власти Подмосковья отсрочили введение наказания, ограничиваясь пока предупреждениями.

За прошедшие сутки в России выявили еще 10 899 заразившихся коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 232,2 тыс. человек, сообщил оперативный штаб.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Юлия Сапронова
Теги: электрички
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