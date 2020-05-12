В пригородных электричках начали продавать маски и перчатки

Крупнейший оператор пригородных перевозок — Центральная пригородная пассажирская компания — стал продавать перчатки и маски в электричках. Компания работает в Москве, Подмосковье и еще в девяти других регионах России

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Контролеры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 12 мая стали продавать маски и перчатки пассажирам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ЦППК.

«С 12 мая ЦППК начала продавать маски и перчатки кассирами-контролерами. Также их уже можно купить в кассах почти на 300 станциях», — говорится в ответе пресс-службы компании на запрос РБК. По данным ЦППК, всего уже продано более 8,5 тыс. масок и более 7 тыс. пар перчаток.

ЦППК работает в Москве и области и девяти других регионах: Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской, Курской и Тверской областях. Контролирующим акционером (56,49%) ЦППК является Московская пассажирская компания (МПК), которая, по данным «Интерфакса», связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Но большинство пригородных пассажирских компаний (еще более 20) по-прежнему принадлежит РЖД. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

С 12 мая в Москве начал действовать масочный режим. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки, в том числе во время поездок в общественном транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял, что такая необходимость вызвана ростом пассажиропотока после открытия в городе строек и промышленных предприятий.