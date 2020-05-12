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Власти Москвы назвали долю соблюдающих масочный режим пассажиров метро

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Более 90% пассажиров столичного метрополитена 12 мая соблюдали требования масочного режима, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы.

По статистике дептранса, 94% пассажиров метро совершили поездки в масках и 68% — в перчатках.

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Больше всего пассажиров, которые заранее позаботились о средствах защиты и спустились в метро в своих масках и перчатках, было на станциях «Кузьминки» и «Павелецкая». Наибольшее число человек, которые приобретали маски и перчатки сразу в метрополитене, зарегистрировали на «Комсомольской» и «Курской».

«С 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Депздрав Москвы объяснил требование носить одновременно маски и перчатки
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Фото: Комсомольская Правда / GLobal Look Press

С 12 мая в столице начал действовать масочный режим. Жители города обязаны носить средства защиты органов дыхания и перчатки, в том числе при поездках в общественном транспорте. Мэр города Сергей Собянин объяснял, что это необходимо из-за увеличения пассажиропотока после открытия в Москве промышленных предприятий и строек.

В первый день действия новых требований нарушителям масочного режима в городском транспорте будут выносить предупреждения. В дальнейшем появление без маски или перчаток будет считаться нарушением ст. 3.18.1 московского Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа составит 4 тыс. руб., за повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства полагается увеличенный штраф — 5 тыс. руб.

Теги: Москва, метрополитен, коронавирус, департамент транспорта
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