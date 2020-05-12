Власти Москвы назвали долю соблюдающих масочный режим пассажиров метро

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Более 90% пассажиров столичного метрополитена 12 мая соблюдали требования масочного режима, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы.

По статистике дептранса, 94% пассажиров метро совершили поездки в масках и 68% — в перчатках.

Больше всего пассажиров, которые заранее позаботились о средствах защиты и спустились в метро в своих масках и перчатках, было на станциях «Кузьминки» и «Павелецкая». Наибольшее число человек, которые приобретали маски и перчатки сразу в метрополитене, зарегистрировали на «Комсомольской» и «Курской».

«С 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.