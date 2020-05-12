Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина также рекомендовала придерживаться данных правил подготовки к тестированию. По ее словам, в лаборатории советуют воздерживать от употребления пищи, питья, чистки зубов, полоскания горла, курения и жевания жевательной резинки минимум за час до взятия мазков на вирус. «Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа», — сообщила она РБК.

Еще один фактор, по ее словам, который влияет на результативность тестирования — это соблюдение правил транспортировки биоматериала уже после того, как в лаборатории провели тестирование. «Также важно исключение контаминации, когда генетический материал в образец для исследования попадает из другого образца или с объектов в лаборатории», — рассказала Дарья Горякина.

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Третий фактор, на который указала Горякина — это нарушение режима самоизоляции человеком, который сдал тест. «Ведь результат анализа — это отражение статуса клиента на момент взятия образца. Любой отрицательный результат тестирования на COVID-19 не гарантирует, что завтра не произойдет заражение, и обследованный человек не станет носителем и распространителем инфекции», — добавила специалист.

В то же время, по ее мнению, пациент может самостоятельно взять у себя тест на коронавирус при наличии необходимых инструкций. Это позволяет снизить риск заражения сотрудника лаборатории. Также человек, который берет у себя анализ сам, «лучше контролирует свои ощущения, чем медицинский работник, который не способен их оценить и, например, вовремя убрать зонд или ввести его как раз в том момент, когда психологически и физиологически человек наиболее готов к процедуре». Лабораторная служба Хеликс провела исследование, которое показало, что и в случае самостоятельного взятия биоматериала, и в случае его взятия специалистом, количество клеток в образцах сопоставимо и достаточно для получения достоверного результата.

На результаты тестирования влияют в первую очередь «внелабораторные факторы», уточнили РБК в пресс-службе группы компаний «Инвитро». Среди них: «корректное взятие биоматериала, корректная транспортировка биоматериала в лабораторию», а также — имунный статус пациента и общее состояние его здоровья. В компании сослались на публикацию, опубликованную в Журнале американской медицинской ассоциации, согласно которому, в назальных образцах на коронавирус выявляют две трети случаев, а из ротоглотки — только треть. «Обычному человеку правильно самостоятельно взять зондом назальный образец весьме непросто, а образцы из ротоглотки малоинмформативны сами по себе», — сообщили в «Инвитро».

Среди основных типов тестов, которые используют в клиниках для определения коронавируса, оба эксперта отметили ПЦР-тест, основанный на полимеразной цепной реакции, и тесты на антитела к COVID-19. Гордеев добавил, что в лабораториях начинают применять иммуноферментный анализ (ИФА) и хроматографический экспресс-тест.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что внешние факторы не могут повлиять на само наличие или отсутствие самого генетического материала вируса, если он уже присутствует, если речь о ПЦР-диагностике.

«Главное — специфичность и чувствительность тестов. <...> Важно, чтобы правильно брались тесты, чтобы не попало с нечистой поверхности на ваш тест что-то, потому что может быть тогда чужеродная РНК частица, которая может дать ложнопозитивный тест. Должны быть хорошо обученные люди, которые должны понимать как брать мазки», — пояснила она РБК. Попович добавила, что коронавирус находится в верхних дыхательных путях только первые дни, после чего он опускается. В связи с этим может быть ложноотрицательный тест, несмотря на присутствие инфекции в организме.

По состоянию на утро 11 мая, в России было проведено более 5,6 млн лабораторных исследования на коронавирус. В России за последние сутки выявили 11656 случаев заражения COVID-19, всего в стране число случаев заражения достигло 221 тыс.