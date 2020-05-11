Биолог назвала причины ошибочных результатов тестов на COVID-19

Тесты на коронавирусную инфекцию и антитела могут показывать ошибочные результаты на всех стадиях заболевания. Об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, на первой стадии заболевания, когда, даже если у человека нет симптомов, вирус может размножаться внутри, в его организме может происходить подавление инфекции за счет интерферонов. Так, естественная защита организма может побороть вирус, не вырабатывая антитела, поэтому анализ на антитела может быть отрицательным.

Когда на второй стадии появляются температура, кашель и другие симптомы, организм может активизировать дополнительную защиту, также человек может начать принимать противовирусные препараты. В худшем случае болезнь не завершится, даже если побежден вирус, и пневмония продолжит развиваться за счет других факторов. При этом тест на коронавирус может показать отрицательный результат, однако следом начнется третья, еще более тяжелая стадия.

Баранова добавила, что на третьей стадии может начаться неконтролируемое воспаление с последующим повреждением тканей организма. В этом случае пациента госпитализируют и подключают к ИВЛ. «Самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», — отметила она.