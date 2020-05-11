Роспотребнадзор предостерег от покупки тестов на коронавирус в интернете

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Для диагностики коронавирусной инфекции можно использовать только официально зарегистрированные в России тест-системы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщение приводит Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

На часто задаваемый вопрос об использовании тестов, продаваемых в интернете, в ведомстве заявили, что зарегистрированные в стране тесты не продаются в Сети.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что тест на COVID-19 в некоторых случаях может показывать отрицательный результат. Такое возможно, если у тестируемого есть симптомы ОРВИ, вызванного другим возбудителем.