Пандемия коронавируса , 11 мая, 15:26
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Роспотребнадзор предостерег от покупки тестов на коронавирус в интернете
Для диагностики коронавирусной инфекции можно использовать только официально зарегистрированные в России тест-системы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщение приводит Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
На часто задаваемый вопрос об использовании тестов, продаваемых в интернете, в ведомстве заявили, что зарегистрированные в стране тесты не продаются в Сети.
В Роспотребнадзоре также уточнили, что тест на COVID-19 в некоторых случаях может показывать отрицательный результат. Такое возможно, если у тестируемого есть симптомы ОРВИ, вызванного другим возбудителем.