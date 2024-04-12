Совет церквей попросил от патриарха объяснений из-за «священной войны»

Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, назвал военные действия на Украине «священной войной». Это противоречит позиции патриарха, которую тот выразил на встрече с генсеком Всемирного совета церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей Джерри Пиллэй попросил у патриарха Кирилла разъяснений в связи с наказом Всемирного русского народного собора, в котором военный конфликт между Россией и Украиной назван «священной войной».

Наказ был опубликован на сайте Московского патриархата 27 марта после соборного съезда; там отмечается, что документ адресован органам законодательной и исполнительной власти России. Боям на Украине посвящен первый раздел. Начатая в 2022 году военная операция названа «новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада», а «с духовно-нравственной точки зрения» — «священной войной». Также в документе утверждается, что «вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России».

Пиллэй отметил, что наказ противоречит позиции патриарха Кирилла, которую он выразил на встрече с генсеком Всемирного совета церквей в мае 2023 года в Москве. Тогда, напомнил Пиллэй, патриарх заявил, что любые упоминания им «священной войны» в текущем контексте «относятся к метафизической сфере, а не к физическому вооруженному конфликту на Украине». Патриарх также согласился, «что никакая война с вооруженным насилием не может быть «святой».

Генсек ВСЦ призвал объяснить, следует ли воспринимать наказ Всемирного русского народного собора как выражение собственной позиции Русской православной церкви, «как такой позиции может придерживаться церковь — член ВСЦ и как ее можно согласовать с тем, что мы услышали непосредственно от самого патриарха».

РБК направил запрос в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Всемирный совет церквей был основан в 1948 году, в него входят более 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах, в том числе РПЦ. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Всемирный русский народный собор — крупнейший российский общественный форум, основанный в 1993 году. В его заседаниях участвуют представители власти и российские религиозные деятели. Главой Собора является Патриарх Московский и всея Руси, с 2009 года его возглавляет патриарх Кирилл.

Формулировки в наказе Всемирного русского народного собора вызвали возмущение властей Эстонии. Глава МВД Лаури Ляэнеметс намерен предложить парламенту признать РПЦ террористической организацией, чтобы связи Эстонской церкви и Московского патриархата были разорваны. Эстонская православная церковь при этом указала, что не находится в прямом подчинении Московского патриархата.

В посольстве России инициативу Ляэнеметса назвали ущемлением прав верующих, а в РПЦ — «театром абсурда». Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что предложение эстонского министра возвращает страну в «темные времена» религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. В Кремле заявили, что высказывания главы МВД «вряд ли можно отнести к категории самых умных».