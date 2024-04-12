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Посольство в Эстонии оценило план связать РПЦ с терроризмом

Посольство: предложение главы МВД Эстонии по РПЦ ущемляет права верующих
Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс (Фото: Mihkel Maripuu / IMAGO / Scanpix / ТАСС)

Предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией — посягательство на свободу вероисповедания и нарушение прав местных жителей.

Об этом РБК заявили в пресс-службе посольства России в Эстонии.

«Расцениваем это как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии», — сообщили в диппредставительстве.

Там отметили, что «возмущены инициативой», поводом для которой стали «некие оценки ситуации вокруг Эстонской православной церкви со стороны МВД и Полиции безопасности», которые «не придаются широкой огласке».

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Ранее Ляэнеметс заявил, что намерен предложить рийгикогу (эстонскому парламенту) признать РПЦ террористической организацией и запретить ее деятельность в стране. Министр объяснил это необходимостью разорвать связи эстонской церкви с Московским патриархатом.

Ляэнеметс, в частности, упомянул наказ Всемирного русского народного собора, в котором военная операция названа «священной войной, в которой Россия и ее народ защищают мир «от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада».

В российском МИДе увидели в намерении Ляэнеметса «признаки душевного нездоровья». Кремль назвал предложение «не самым умным».

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