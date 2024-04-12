Кремль ответил на предложение признать РПЦ террористической организацией

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Предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией не относится к «умным». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — сказал он.

Ляэнеметс ранее заявил, что намерен предложить рийгикогу (эстонскому парламенту) признать РПЦ террористической организацией и впоследствии запретить ее деятельность в стране. Министр объяснил это необходимостью разорвать связи эстонской церкви с Московским патриархатом.

Министр упомянул наказ Всемирного русского народного собора, который РПЦ опубликовала 2 апреля. Военная операция на Украине в нем названа «священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси», защищают мир «от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада».

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ответил, что предложение Ляэнеметса возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Он подчеркнул, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а Эстонскую православную церковь назвал «законопослушной организацией».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что план Ляэнеметса говорит о душевном нездоровье.