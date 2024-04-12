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Глава МВД Эстонии попросит признать РПЦ террористической организацией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложит признать РПЦ террористической организацией
Министр считает, что это необходимо для разрыва связей эстонской церкви и Московского патриархата. В МИД России увидели в идее Ляэнеметса «признаки душевного нездоровья» и проблемы с логикой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить рийгикогу (эстонский парламент) признать РПЦ террористической организацией, передает ERR.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при этом заявляет, что та не находится в прямом подчинении Московского патриархата и не может нести ответственность за звучащие в Москве высказывания по поводу конфликта на Украине.

Тем самым, делает вывод ERR, местная церковь, по сути, отвергла требование главы МВД выйти из подчинения Московского патриархата.

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Ляэнеметс считает, что у него нет другого выбора, кроме как предложить признать РПЦ террористической организацией, чтобы связи эстонской церкви и Московского патриархата были разорваны. «Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — заявил министр.

РБК обратился за комментарием к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в намерении Ляэнеметса «признаки душевного нездоровья». «Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский — с террористами?» — сказала она «Известиям».

В конце марта в ходе Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Кирилла был утвержден документ, в котором говорилось, что после завершения военной операции «вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России».

«Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена», — говорится в наказе XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира».

После принятия документа в МВД Эстонии были приглашены представители Эстонской православной церкви Московского патриархата для дачи объяснений. Руководство ЭПЦ МП заявило, что митрополит Евгений не участвовал в заседаниях ВРНС как минимум шесть лет, а принятым на съезде документом эстонской церкви руководствоваться не нужно, передавало ERR.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
РПЦ Эстония террористическая организация Московский патриархат
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