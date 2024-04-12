В поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе объявлена эвакуация

Администрация района заявила о риске прорыва дамбы

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В поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы на фоне уровня паводка объявлена полная эвакуация жителей, сообщила администрация Оренбургского района.

«Жителям поселка Газодобытчиков (1-я, 2-я, 3-я очередь) необходимо срочно покинуть поселок и эвакуироваться в безопасное место», — говорится в сообщении.

К утру 12 апреля, по данным правительства Оренбургской области, в регионе были подтоплены примерно 11,7 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков. Эвакуировано более 10,7 тыс. человек.

В четырех населенных пунктах нарушено электроснабжение, работают 12 автономных источников энергии, а 38 аварийных бригад ведут восстановительные работы.

Утром 12 апреля губернатор региона Денис Паслер сообщил, что уровень Урала снизился за сутки на 62 см, до 798 см. Однако ситуация в Оренбурге остается сложной: уровень реки у города достиг 1129 см. «Все службы работают по своим направлениям, помощь жителям оказывают своевременно, ПВР готовы к приему людей», — подчеркнул Паслер.

В Оренбургской области 4 апреля был введен ЧС регионального уровня. На следующий день в Орске прорвало дамбу. 7 апреля на фоне ухудшения ситуации правительственная комиссия отнесла паводок к ЧС федерального значения.

8 апреля директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу, Сергей Комаров назвал грызунов в качестве одной из возможных причин прорыва дамбы. Позже глава Минстроя Ирек Файзуллин не согласился с такой версией.