В Оренбурге жители сами заказали машины с глиной для защиты от наводнения

Жители частных домов в Оренбурге, к которым подошла вода, сами заказали три «КАМАЗа» с глиной, чтобы насыпать заграждения. Люди пожаловались, что власти не предложили что-то сделать, чтобы спасти имущество, а «только футболили»

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

В Оренбурге вода из поднявшегося Урала вплотную подошла к частным домам, стоящим на набережной по улице Берег Урала. Утром 11 апреля она подступила к крайним домам, и их жители начали сооружать земляные насыпи для того, чтобы не пропустить воду в свои дворы. Но уровень реки продолжил подниматься, эти дворы подтопило, и жители эвакуировались. К вечеру вода вплотную подошла к домам их соседей. Они также решили сооружать земляные насыпи, чтобы защитить свое имущество.

По словам жителей этих домов, они пытались дозвониться до экстренных служб, а также по телефонам, номера которых размещены в открытых источниках, чтобы узнать, надо ли им эвакуироваться, находятся ли их дома под угрозой подтопления, может ли кто-то помочь с отсыпкой заграждений.

«Мы не владеем этой информацией, отсыпаться — это не к нам», — так нам говорили. Обращались к дежурному по городу. Нам не предлагают никаких мер по спасению имущества», — возмутилась одна из местных жительниц. «Куча номеров, везде футболят, никто не дал никакой информации», — пояснила ее дочь.

В итоге жители самостоятельно заказали три «КАМАЗа» с глиной и начали отсыпать заграждения.

РБК направил запрос в мэрию Оренбурга.

Режим ЧС из-за паводков действует в Оренбургской области с 4 апреля. Сначала дамбу прорвало в Орске, где в зону подтопления попали 10 тыс. домов. 9 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик в городе пройден и вода начинает убывать. Затем паводок дошел до Оренбурга, где уровень воды в Урале превысил все самые опасные отметки, достигнув к 11 апреля 1090 см. Власти призвали тех, кто находится в зоне подтопления, срочно покинуть дома. В этой зоне оказались 4,7 тыс. участков и 2,5 тыс. домовладений. Губернатор Денис Паслер заявил, что, по предварительным данным, ущерб региону из-за паводка достиг 40 млрд руб.