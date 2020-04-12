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Оперштаб назвал число покидавших дом на длительное время москвичей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Более 3,5 млн. жителей Москвы 10 апреля покидали дом более чем на шесть часов. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram.

Отмечается, что информация была получена от сотовых операторов. Еще 4,4 млн. жителей столицы находились дома, говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что при возвращении домой человек может передать вирус своим близким, а поскольку средняя семья в Москве состоит из двух или трех человек, 3,5 млн горожан, которые выходили на улицу, могли заразить еще 6-9 млн человек.

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C 29 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Покидать место проживание разрешается только для поездки на работу в случае необходимости, для похода за продуктами или лекарствами, а также для прогулки с питомцем. За нарушение режима предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических.

8 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на работу продолжают ходить 3 млн жителей столицы, еще 2 млн перешли на дистанционный режим.

С 15 апреля в столице также начнет вступит в силу пропускной режим для поездок по городу. Специальный документ нужно будет получить всем, кому необходимо передвигаться по столице на машине, общественном транспорте или такси.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, самоизоляция
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