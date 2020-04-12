Врач заявил об обещанном Зеленским $1 млн за создание вакцины от вируса

Ранее Зеленский сравнил распространение коронавируса на Украине с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, угроза от COVID-19 так же невидима, как радиация

Владимир Зеленский (Фото: EPA / STR / POOL / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить $1 млн украинскому ученому, который создаст первую вакцину от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью «Левому берегу».

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — сообщил Ляшко.

По словам врача, сейчас на Украине в неделю проводится 30 тыс. тестов на коронавирус, а в ближайших планах — увеличить количество исследований до 80 тыс.

По информации украинского Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет более 2,7 тыс. человек, из которых 83 умерли, 89 выздоровели.

Распространение вируса на Украине Зеленский в начале апреля сравнил с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, схожесть ситуаций в том, что угроза является невидимой, но представляет серьезную опасность. «Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим», — отметил президент Украины, попросив жителей с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

В мире лекарства от коронавируса еще нет: испытания препаратов проводятся в ряде стран, в том числе в США, Китае и Франции. В России уже отобрана группа из 60 добровольцев, которые будут участвовать в первых испытаниях вакцины, создаваемой в научном центре «Вектор». На себе препарат в том числе проверят и сами разработчики — испытания на людях могут пройти уже в мае.