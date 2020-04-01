Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом он сказал в своем видеообращении к гражданам.

«Есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим», — заявил Зеленский.

Он призвал украинцев оставаться дома, добавив, что прогулки подождут, а «пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет». Он предупредил, что игнорировать режим самоизоляции не стоит.

«Шашлыки могут вылезти, простите, боком. Осознайте все это», — заметил глава государства, пообещав, что коронавирус будет побежден и это событие отметят на площадях, пикниках и в парках.