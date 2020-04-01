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Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом он сказал в своем видеообращении к гражданам.

«Есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим», — заявил Зеленский.

Он призвал украинцев оставаться дома, добавив, что прогулки подождут, а «пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет». Он предупредил, что игнорировать режим самоизоляции не стоит.

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«Шашлыки могут вылезти, простите, боком. Осознайте все это», — заметил глава государства, пообещав, что коронавирус будет побежден и это событие отметят на площадях, пикниках и в парках.

По данным Минздрава Украины, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 669. От коронавируса умерли 17 человек, десять выздоровели.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее, 30 марта, Зеленский назвал три варианта сценария развития эпидемиологической ситуации в стране. По первому из них одновременно коронавирусной инфекцией заболеют от 3 до 5% населения. Во втором и третьем случаях заболеваемость составит 25 и 50% соответственно.

Последних двух сценариев, по словам президента, украинская система здравоохранения не выдержит. С 25 марта в стране введен режим ЧС.

Теги: Украина, Чернобыль, коронавирус, Владимир Зеленский
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