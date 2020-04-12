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Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководство страны устало из-за борьбы с коронавирусом, но не собирается сдаваться. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — сообщил Зеленский, указав, что борьба с коронавирусом продолжается.

По его словам, Украина увеличивает выпуск масок и защитных костюмов, а также отправила самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы доставить «все необходимое».

«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — написал Зеленский.

Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС
Общество

Согласно последним данным украинского минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 2,5 тыс. человек, из которых 73 умерли, а еще 79 выздоровели.

Ранее, в начале апреля, Зеленский сравнил распространение коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, ситуации похожи в том, что угроза при них является невидимой, но представляет серьезную опасность. «Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим», — отметил Зеленский, попросив жителей страны с понимаем отнестись к ограничительным мерам из-за инфекции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Владимир Зеленский, Киев
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