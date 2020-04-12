Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководство страны устало из-за борьбы с коронавирусом, но не собирается сдаваться. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — сообщил Зеленский, указав, что борьба с коронавирусом продолжается.

По его словам, Украина увеличивает выпуск масок и защитных костюмов, а также отправила самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы доставить «все необходимое».

«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — написал Зеленский.



Согласно последним данным украинского минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 2,5 тыс. человек, из которых 73 умерли, а еще 79 выздоровели.