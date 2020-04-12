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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, Израиль временно прекратил авиасообщение с другими странами, а в США впервые ввели режим «масштабного бедствия» во всей стране. Главное — в обзоре РБК
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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 11 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,610 млн человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 1,777 млн человек, более 404 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (529,9 тыс.). Испания находится на втором месте (163 тыс.), Италия — на третьем (152,2 тыс.), на четвертом — Франция (130,7 тыс.), Германия (125,4 тыс.) — на пятом. Китай, где началась пандемия, находится на шестом месте по числу случаев заражения (83 тыс., при этом 77,9 тыс. человек уже выздоровели).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 108,8 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США — 20 608. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 99,6 тыс. человек.

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Ситуация в России

  • Вечером в субботу власти Москвы и Подмосковья опубликовали детали о том, как в регионах будет работать режим пропусков. Для пеших прогулок они пока не понадобятся, а для передвижения на любом другом виде транспорта и для похода на работу — да. Пропуск можно будет получить, заполнив форму на порталах госуслуг, позвонив по телефону или отправив СМС.
  • Пропуск также понадобится для того, чтобы воспользоваться такси. Его наличие у пассажира будут проверять водители такси, начиная с 15 апреля.
  • В Москве умерли еще 14 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. У всех были сопутствующие заболевания, возраст пациентов варьировался от 52 до 82 лет. За все время в столице умерли 72 инфицированных.

Ситуация в других странах

  • Израиль временно приостановил рейсы из других стран после того, как ранее прибывшие из Нью-Йорка пассажиры не прошли медицинскую проверку в аэропорту. Рейсы возобновят поле того, как их поместят в карантин.
  • Больше всего смертей от коронавируса теперь зафиксированы в США. С учетом новых данных за субботу, в этой стране умерло больше людей, чем в Италии.
  • За прошедшие сутки в Китае коронавирус выявили у 99 человек. Почти все они прибыли из-за границы. Инфекцию подозревают также у 49 человек.
  • США впервые в истории ввели режим «масштабного бедствия» (major disaster) во всей стране. Последним из 50 штатов режим ввели в Вайоминге.

     

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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