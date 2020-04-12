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В Канаде признали гол Свечникова в стиле лакросс лучшим в сезоне

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

«Андерлехт» возобновит тренировки на базе с понедельника

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля

Почему в России возник дефицит масок и индивидуальных средств защиты

Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса

Рогозин и Маск поспорили в Twitter о конкуренции космических пусков

В Иркутске шесть пациентов сбежали из психбольницы

Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+

Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

В Новосибирской области за сутки выявили десять человек с коронавирусом

В Красноярске произошел пожар в наркодиспансере

В Китае за сутки коронавирус выявили у 99 человек