Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля
Погибшие и пострадавшие
Погибшие и пострадавшие
Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (529,9 тыс.). Испания находится на втором месте (163 тыс.), Италия — на третьем (152,2 тыс.), на четвертом — Франция (130,7 тыс.), Германия (125,4 тыс.) — на пятом. Китай, где началась пандемия, находится на шестом месте по числу случаев заражения (83 тыс., при этом 77,9 тыс. человек уже выздоровели).
Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 108,8 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США — 20 608. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 99,6 тыс. человек.
Ситуация в России
Ситуация в других странах
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