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В Британии арестовали капитана судна, врезавшегося в нефтяной танкер

Капитана контейнеровоза Solong, врезавшегося в стоявший на якоре нефтетанкер у берегов Британии, арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности, сообщили в полиции. Суда перевозили опасные вещества, которые вылились в море

Британские следователи начали расследование причин столкновения в Северном море у побережья Восточного Йоркшира контейнеровоза Solong, следовавшего под флагом Португалии, и нефтяного танкера Stena Immaculate под флагом США, сообщила полиция Хамберсайда, передает Sky News.

Офицеры допрашивают причастных лиц, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. В рамках дела по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности был арестован 59-летний мужчина, добавили в полиции. Владелец Solong Эрнст Русс заявил, что задержанный — капитан судна.

В Британии арестовали капитана судна, врезавшегося в нефтяной танкер
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Нефтяной танкер загорелся после столкновения у берегов Британии
Общество

Столкновение произошло 10 марта, оба судна загорелись. В момент столкновения нефтетанкер находился на якоре. Танкер Stena Immaculate разлил авиационное топливо, которое перевозил для американских военных. Судно было зафрахтовано Командованием по морским перевозкам Военно-морских сил США. По оценкам аналитической компании Kpler, на борту танкера находилось около 140 тыс. барр. топлива. Если информация о количестве топлива и полном его разливе подтвердится, это будет означать, что в море вылилось 18 тыс. т нефти.

По данным журнала Lloyd's List, Stela Immaculate перевозил около 220 тыс. барр. авиатоплива для нужд властей США. На борту контейнеровоза Solong, по его информации, находилось неизвестное количество спирта и 15 контейнеров с ядовитым веществом — цианидом натрия, который используется в основном при добыче золота. Также Solong перевозил «неизвестное количество алкоголя».

В результате инцидента пострадали 32 человека. Еще один человек числится пропавшим без вести и считается погибшим, его поиски прекратили вечером 10 марта.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания нефтетанкер контейнеровоз арест
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