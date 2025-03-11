Врезавшийся в корабль танкер вез груз для военных США

Авиатопливо, находившееся на борту танкера Stena Immaculate в момент столкновения с контейнеровозом, принадлежало военным США, пишет WSJ. На борту второго судна был ядовитый цианид натрия. После столкновения оба судна загорелись

Фото: Justin Roeland / Reuters

Танкер Stena Immaculate, который накануне столкнулся с контейнеровозом Solong в Северном море у берегов Великобритании, был зафрахтован Командованием по морским перевозкам Военно-морских сил США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской армии. По информации The Wall Street Journal (WSJ), именно американским военным принадлежало авиационное топливо, которое находилось на борту танкера.

Reuters пишет, что танкер является частью правительственной программы США, направленной на снабжение вооруженных сил топливом. Оператор танкера — компания Crowley сообщал, что в момент столкновения Stena Immaculate перевозил топливо Jet-A1. Оно представляет собой очищенную смесь углеводородов и имеет более низкую температуру замерзания.

Согласно оценке аналитической компании Kpler, на борту судна находилось около 140 тыс. барр. топлива. Предположительно, в море могло вылиться 18 тыс. т нефти, писал Bloomberg.

На борту грузового судна Solong, с которым столкнулся танкер, находились 15 контейнеров с цианидом натрия, который используется в основном при добыче золота, сообщала информационная служба Lloyd's List Intelligence. Помимо токсичного вещества, Solong также перевозил «неизвестное количество алкоголя».

Stena Immaculate ходит под флагом США, а контейнеровоз Solong — под флагом Португалии. В момент столкновения у побережья графства Восточный Йоркшир танкер стоял на якоре. После столкновения оба судна загорелись. По последним данным, пострадали 32 человека. Все они были госпитализированы, но сейчас в больнице остается один человек, пишет Reuters. Один из членов экипажа грузового судна числится пропавшим без вести.