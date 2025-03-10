Lloyd's List: попавшее в аварию у берегов Британии судно везло цианид натрия

Столкнувшиеся в Северном море суда перевозили ядовитое вещество и топливо

Танкер, на котором начался пожар после столкновения с контейнеровозом у берегов Великобритании, вез авиатопливо для нужд властей США. На борту второго судна был ядовитый цианид натрия

Пожарные и спасательные службы принимают меры после столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong у побережья эстуария Хамбер 10 марта 2025 года (Фото: Lee Whitaker / Getty Images)

Нефтяной танкер Stena Immaculate, который столкнулся с контейнеровозом Solong в Северном море у восточного побережья Великобритании, разлил авиационное топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющего танкером.

Согласно оценке аналитической компании Kpler, на борту судна находилось около 140 тыс. барр. топлива. Если информация о количестве топлива и полном его разливе подтвердится, это будет означать, что в море вылилось 18 тыс. т нефти.

По данным журнала Lloyd's List, танкер перевозил около 220 тыс. барр. авиатоплива для нужд властей США. На борту контейнеровоза Solong, по его данным, находилось неизвестное количество спирта и 15 контейнеров с ядовитым веществом — цианидом натрия.

Нефтяной танкер, который ходит под флагом США, и контейнеровоз, следовавший под флагом Португалии, столкнулись у побережья графства Восточный Йоркшир. Оба судна загорелись. В результате инцидента пострадали 32 человека.

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