Столкнувшиеся в Северном море суда перевозили ядовитое вещество и топливо
Нефтяной танкер Stena Immaculate, который столкнулся с контейнеровозом Solong в Северном море у восточного побережья Великобритании, разлил авиационное топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющего танкером.
Согласно оценке аналитической компании Kpler, на борту судна находилось около 140 тыс. барр. топлива. Если информация о количестве топлива и полном его разливе подтвердится, это будет означать, что в море вылилось 18 тыс. т нефти.
По данным журнала Lloyd's List, танкер перевозил около 220 тыс. барр. авиатоплива для нужд властей США. На борту контейнеровоза Solong, по его данным, находилось неизвестное количество спирта и 15 контейнеров с ядовитым веществом — цианидом натрия.
Нефтяной танкер, который ходит под флагом США, и контейнеровоз, следовавший под флагом Португалии, столкнулись у побережья графства Восточный Йоркшир. Оба судна загорелись. В результате инцидента пострадали 32 человека.
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