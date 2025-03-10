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При столкновении судна с танкером в Северном море пострадали 32 человека

При столкновении судна с танкером в Северном море пострадали 32 человека
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В результате столкновения контейнеровоза со стоящим на якоре нефтяным танкером и последующего пожара пострадали 32 человека, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главного управляющего Восточного порта британского города Гримсби. Он добавил, что все они живы.

«Они были живы [когда их доставили в порт]. Мы не увидели больше, потому что территория была оцеплена полицией. Я знаю, что все они были живы», — сказал он.

Нефтяной танкер Stena Immaculate, который ходит под флагом США, и контейнеровоз Solong, следовавший под флагом Португалии, столкнулись у побережья графства Восточный Йоркшир. Оба судна загорелись.

Спасательная служба Royal National Lifeboat Institution (RNLI) сообщила, что на место происшествия отправились четыре спасательные шлюпки. «Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения, и на обоих судах возникли пожары», — рассказали там.

Как горят столкнувшиеся в Северном море танкер и корабль. Видео
Общество

По сообщению Британской береговой охраны, к месту происшествия также были направлены спасательные вертолеты, самолет береговой охраны и близлежащие суда, способные тушить пожары.

Британское метеорологическое бюро предупреждало, что видимость в районе инцидента 10 марта будет плохой из-за тумана и плотной облачности, отмечает Sky News.

7 марта у берегов Стамбула столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. Танкер стоял на якоре, после столкновения у него разорвался балластный танк, и в море вылилась «загрязненная вода», сообщало IHA. Агентство уточнило, что никто не пострадал, а «катастрофы удалось избежать».

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Теги
Северное море Великобритания США Португалия танкер пожар
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