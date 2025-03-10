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Нефтяной танкер загорелся после столкновения у берегов Британии

Нефтяной танкер загорелся после столкновения у берегов Британии
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В Северном море у берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate, который ходит под флагом США, и контейнеровоз Solong, следовавший под флагом Португалии, сообщает Sky News. Оба судна загорелись.

Спасательная служба Royal National Lifeboat Institution (RNLI) сообщила, что на место происшествия отправились четыре спасательные шлюпки. «Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения, и на обоих судах возникли пожары», — рассказали там.

Британская береговая охрана уточнила, что столкновение произошло у побережья графства Восточный Йоркшир. «Тревога была поднята в 9.48 утра (12:48 мск. — РБК). Был вызван спасательный вертолет береговой охраны из Хамберсайда, а также спасательные шлюпки из Скегнесса, Бридлингтона, Мейблторпа и Клиторпа, самолет береговой охраны ее Величества и близлежащие суда, способные тушить пожары», — приводит Sky News сообщение береговой охраны.

Из данных сервиса отслеживания судов Vesselfinder следует, что танкер Stena Immaculate на момент столкновения стоял на якоре. 9 марта судно прибыло в порт Киллингхолм. 27 февраля танкер вышел из греческого порта Агии Теодорой. Контейнеровоз Solong, согласно данным сервиса, накануне вышел из шотландского порта Грейнджмут и вечером 10 марта должен был прибыть в нидерландский Роттердам.

Материал дополняется.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Северное море Великобритания танкеры
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